Difesa: Ciaburro (Fd'I), progetto Tempest grande opportunità per l'Italia

- La dichiarazione congiunta di Italia, Regno Unito e Giappone per il progetto Global Combat Air Programme (GCAP) "lancia il nostro Paese al centro di una politica di sviluppo industriale della difesa estremamente ambizioso, destinato ad accelerare le nostre capacità militari avanzate e il nostro vantaggio tecnologico. L'alleanza per questo progetto di sviluppo, tra Italia, Regno Unito e Giappone rappresenta la vocazione mondiale che il presidente Meloni ed il ministro Crosetto stanno perseguendo per il nostro comparto della difesa. Il GCAP, una volta avviato, porterà benefici economici, industriali ed occupazionali al nostro Paese, e darà modo di impiegare tecnici ed ingegneri altamente qualificati. La presenza delle nostre realtà industriali in questo progetto, finalizzato allo sviluppo entro il 2035 di Tempest, un aereo da caccia di nuova generazione, dà lustro alla nostra industria ed alla nostra nazione". Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della commissione Difesa a Montecitorio, Monica Ciaburro.(Com)