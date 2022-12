Viabilità: Anas, tra 12 e 13 dicembre chiusure sulla ss340 "Regina" a tra Menaggio e Griante (Co)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas ha programmato la manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici all'interno della galleria di Loveno, sulla strada statale 340 dir "Regina" in provincia di Como. Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza la statale verrà chiusa al traffico dalle ore 22 di lunedì 12 dicembre fino alle ore 5 del giorno successivo tra il km 0,000 e il km 2,200. Il traffico veicolare verrà deviato lungo la ex 340 dir all'interno dei comuni di Menaggio, Musso, Pianello Lario, Cremia e Dongo. Inoltre, sulla strada statale 340 "Regina", verranno effettuati gli interventi programmati per le verifiche strutturali, in galleria 'Crocetta', che comporteranno la chiusura tra il km 30,150 ed il km 32,720 dalle 22:00 di lunedì 12 dicembre fino alle 5 del giorno successivo. La limitazione interessa i territori comunali di Griante e Menaggio, in provincia di Como. Durante le ore di chiusura la circolazione sarà deviata sulla viabilità comunale limitrofa mediante segnaletica apposta in loco. (Com)