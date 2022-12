Schengen: presidente Austria deplora la decisione di bloccare l'adesione di Romania e Bulgaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente austriaco, Alexander Van der Bellen, ha espresso rammarico per la decisione del governo di Vienna di bloccare l'adesione di Romania e Bulgaria all'area Schengen. "E' vero che l'Austria si trova in una situazione difficile a causa del gran numero di richiedenti asilo. Tuttavia, bloccare l'adesione a Schengen di Romania e Bulgaria non contribuisce a una soluzione'', ha scritto il capo dello Stato austriaco in un messaggio su Twitter. Van der Bellen ha espresso la speranza che si trovi presto una soluzione attraverso il dialogo con i partner dell'Unione europea. L'adesione di Romania e Bulgaria all'area Schengen è stata respinta ieri, in seno al Consiglio Giustizia e Affari interni Ue, a causa del veto di Paesi Bassi e Austria. La Croazia ha invece ottenuto il via libera per aderire dal primo gennaio. (Geb)