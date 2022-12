Droga: Ostellari, bisogna cambiare strada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il senatore leghista Andrea Ostellari, sottosegretario alla Giustizia, "lo studio pubblicato dal 'Corriere della Sera' lo dimostra: la legislazione vigente, in merito alla cessione di sostanze stupefacenti, non funziona e i magistrati non hanno strumenti chiari per decidere. Tanto da dover ricorrere ad una verifica statistica per orientare le proprie azioni. L'approccio dosimetrico nella definizione della cosiddetta lieve entità è fallace - aggiunge in una nota -. Così come lo è il concetto stesso di fatto lieve. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: in Italia la gran parte degli spacciatori, arrestati e condannati, torna a spacciare già dopo pochi giorni, perché la pena viene sospesa. E orienta la propria attività criminale secondo modalità che consentano di potersi porre, in caso di arresto, all'interno del perimetro della tenuità". Secondo Ostellari, "occorre riaprire il dibattito partendo dal presupposto che i dispositivi in vigore non funzionano e bisogna cambiare strada. Umiliano il lavoro della Forze dell'ordine, disorientano i magistrati, contribuiscono ad aumentare l'allarme sociale, perché espongono i cittadini onesti al confronto con fenomeni di spaccio sempre più eclatanti. Abbiamo pronto un disegno di legge che può risolvere il problema. Stop alla sospensione automatica della pena ai condannati per cessione di droga: o esegui dei lavori socialmente utili, o vai in carcere. E, di nuovo, stop all'approccio dosimetrico: se la condotta è abituale o commessa in concorso con organizzazioni criminali, non esistono sgravanti e la pena si applica sempre". (Com)