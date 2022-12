Legge Bilancio: Zingaretti (Pd), la destra vuole cancellare la 18app, vogliono un'Italia dei privilegiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Anche a causa della pandemia abbiamo capito quanto sia necessaria una informazione fatta da professionisti, come ad Agenzia Nova, che ci tiene costantemente aggiornati" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretariodel Partito Democratico

20 luglio 2021

- "La destra vuole cancellare la 18app. L'opportunità per i neo diciottenni di ottenere 500 euro da spendere in libri, teatro, cinema, musei, cultura. Ormai contro le ragazze e i ragazzi è una persecuzione. Quella delle destre non è l'Italia del merito ma dei privilegiati". Lo scrive su Twitter il deputato democratico, Nicola Zingaretti. (Rin)