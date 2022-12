Imprese: Cnh Industrial aggiunge al portafoglio Ag Tech nuove soluzioni per l’automazione e l’autonomia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cnh Industrial ha presentato le sue ultime soluzioni per l'automazione e l'autonomia al suo Tech Day di Phoenix in Arizona (Stati Uniti). Le nuove soluzioni Driverless Tillage e Driver Assist Harvest di Raven, e Baler Automation di Case Ih e New Holland, offrono miglioramenti nell'automazione e nelle attrezzature autonome. Tutte - evidenzia una nota - contribuiscono a risolvere le maggiori problematiche dell'agricoltura, ovvero aumentare la produttività, fare di più con meno risorse e in modo più sostenibile. Queste ultime evoluzioni tecnologiche fanno parte del nostro piano di sviluppo Ag Tech. "Il settore agricolo si trova ad affrontare le sfide poste dalle tempistiche, dai costi, dalle finestre operative limitate e da una forza lavoro in diminuzione. L'autonomia diventerà parte integrante delle attività agricole un po' ovunque," ha dichiarato Derek Neilson, presidente Agriculture, Cnh Industrial. "Riteniamo che le tecnologie per l'Autonomia e l'Automazione siano fondamentali per il futuro dell'agricoltura: coprono tutti gli aspetti dell'attività agricola e apportano benefici concreti".(Rin)