Serbia-Italia: in ambasciata il settimo appuntamento del progetto "La bellezza in un gesto"

- L'ambasciata d'Italia a Belgrado ha ospitato ieri il settimo appuntamento del progetto "La bellezza in un gesto", nato dal Protocollo d'intesa tra la Farnesina e la Federazione italiana scherma a sostegno della promozione dell'immagine dell'Italia nel mondo attraverso lo sport delle tre armi. Lo riporta un comunicato della rappresentanza diplomatica. L'incontro dal titolo "La bellezza in un gesto: tutto il rosa della scherma. Le donne protagoniste in pedana e fuori" si è concentrato sulla centralità della figura femminile nella scherma, nello sport e più in generale nella società. Presenti alla conferenza la delegazione delle fiorettiste azzurre che compongono la squadra campione del Mondo in carica, il presidente onorario della Federazione italiana scherma e presidente della Confederazione europea, Giorgio Scarso, e Svetlana Petronijevic, delegata della Federazione scherma serba. (segue) (Seb)