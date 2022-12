Serbia-Italia: in ambasciata il settimo appuntamento del progetto "La bellezza in un gesto" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno partecipato all'evento inoltre Vera Jeftimijades, leggenda della scherma serba, e Jovana Prekovic, campionessa olimpica di karate a Tokyo 2020. Durante la serata è stato possibile vedere anche una selezione della suggestiva mostra fotografica sulla scherma con gli scatti del fotografo Augusto Bizzi, allestita presso la sede dell'Istituto italiano di cultura di Belgrado, e alcuni macchinari dell'azienda Technogym. Nell'aprire l'evento, l'ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori, ha ricordato come "l'evento sia dedicato non solo alla scherma femminile e ai suoi successi, ma anche al ruolo delle donne nello sport e in tutti gli altri ambiti della società". "Uguaglianza di genere e diplomazia sportiva restano due indirizzi importanti dell'azione italiana in Serbia", ha aggiunto Gori. (Seb)