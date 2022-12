Pnrr: Gualtieri, sui 4 impianti rifiuti esclusi da fondi cerchiamo soluzione alternativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- L'esclusione dai fondi Pnrr di quattro impianti per i rifiuti di Roma "è molto grave, stiamo lavorando per una soluzione alternativa". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo alla trasmissione "Omnibus" su La7. "I due biodigestori sono molto importanti perché oggi Roma deve mandare 20 tir al giorno di rifiuti organici in Veneto dove generano, buon per loro, biogas. Sono importanti anche i due impianti per la selezione di carta e plastica, quelli che abbiamo sono saturi", ha aggiunto il sindaco. I bandi del Pnrr "sono fatti per accontentare più comuni possibile e non più cittadini possibile, quindi si mettono soglie basse e di conseguenza si dà poco a tutti. In questo caso sono stati finanziati solo pochi progetti e noi che eravamo anche alti in classifica siamo rimasti esclusi", ha concluso Gualtieri. (Rer)