Pnrr: Gualtieri, bene Roma ma per 2023-2024 ampliare "Fondo opere indifferibili"

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Sui fondi del Pnrr "Roma sta facendo molto bene, ci siamo candidati a tutti bandi e abbiamo avuto finanziati il 90 per cento. Stiamo andando molto bene anche nella fase attuativa, siamo in aggiudicazione. C'è però un altro problema, l'aumento dei prezzi". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo alla trasmissione "Omnibus" su La7. "Per quest'anno c'è il Fondo opere indifferibili che ci ha consentito, ad esempio, di andare avanti con i piani di rigenerazione urbana: erano 300 milioni e diventano 380 per andare avanti. Il fondo però per i prossimi due anni è piccolo, e se non viene ampliato si rischia che le risorse possano non essere adeguate all'aumento dei prezzi che c'è stato. Stiamo andando bene, il Pnrr è una cosa straordinaria, per l'Italia e per Roma sono risorse strategiche", ha concluso. (Rer)