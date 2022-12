Pakistan: ministro Esteri Zardari, grandi opportunità di cooperazione con Singapore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione tra Pakistan e Singapore offre grandi potenzialità di sviluppo a beneficio di entrambi i Paesi. Lo ha dichiarato in una intervista al quotidiano "Straits Times" il ministro degli Esteri del Pakistan, Bhutto Zardari, che si trova da ieri in visita ufficiale alla città-Stato. Secondo il ministro, il Pakistan attribuisce grande importanza alle relazioni con Singapore sia sul piano bilaterale, sia nel contesto dell'Asean, l'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico. Zardari ha ricordato come il Pakistan sia stato tra i primi Paesi a riconoscere l'indipendenza di Singapore, e la ricca storia di scambi bilaterali di alto livello. "Nel corso del tempo, abbiamo perso lo slancio delle nostre relazioni bilaterali", ha lamentato il ministro, che si è impegnato a "ripristinare tale slancio e intensificare gli scambi bilaterali". Nell'intervista il 33 enne Zardari ha sottolineato che la popolazione del Pakistan è molto giovane - 114 milioni di pakistani su 220 milioni hanno meno di 25 anni - e che il Paese vanta una crescita della classe media seconda solo a Cina e India. Secondo il ministro, tali caratteristiche fanno del Paese un promettente mercato per l'e-commerce, con una crescita stimata del 45 per cento lo scorso anno. Il ministro ha inoltre posto l'accento sul capitale di professionisti freelance in settori come l'It, le telecomunicazioni, l'analisi dei dati, i servizi finanziari e sanitari. Islamabad - ha aggiunto Zardari - vuole intensificare la cooperazione con il Sud-est asiatico sul fronte dell'economia digitale. (segue) (Fim)