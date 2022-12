Legge Bilancio: Lucaselli (Fd'I), tiene in equilibrio conti, nessun timore su giudizio Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le risorse a disposizione per la manovra "erano contingentate, e la gran parte doveva necessariamente andare sul caro energia. Sul cuneo fiscale non è vero, come argomenta la sinistra, che non è previsto nulla. Ma l'intervento di riduzione è orientato sui redditi più bassi, di cui vogliamo migliorare il potere d'acquisto". Lo ha detto, ad "Agorà", su Rai3, la deputata di Fratelli d'Italia, Ylenja Lucaselli. Quanto alla valutazione dell'Ue sulla legge di Bilancio, la parlamentare ha aggiunto: "Nessun timore, non scardina i conti pubblici".(Rin)