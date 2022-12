Pd: Gualtieri, congresso è su identità e programma, non su alleanza con M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Il congresso del Partito democratico "deve essere sulla identità e il programma del Pd" e non sull'eventuale alleanza con il Movimento 5 stelle "anche perché ci sono due elezioni regionali che si svolgono prima del congresso e poi le prossime elezioni europee sono con il proporzionale, ognuno va per se, quindi non si capisce per quale ragione si debba fare un congresso sulle alleanze: bisogna fare un congresso che definisca come il Pd può guidare l'opposizione a questo governo e costruire un'alternativa per difendere il Paese, migliorare provvedimenti che non sono adeguati e costruire una grande forza politica e sociale per rilanciare il Paese". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo alla trasmissione "Omnibus" su La7. (Rer)