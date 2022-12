Torino: Frediani (M4o), la Valsusa non arretra di un centimetro, sempre no Tav

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non molliamo di un centimetro.Che si blateri pure di compensazioni, dell'ennesimo fasullo avvio dei lavori di scavo, di via della seta o delle armi. Si lasci pure il neo-ministro delle infrastrutture annunciare che 'andranno avanti come un treno'. Ma la Val di Susa non è in vendita. Lo ha affermato la consigliera regione del Movimento 4 ottobre Francesca Frediani, che ieri ha partecipato alla marcia no Tav in Val di Susa. "La verità è una e una sola: non un solo centimetro di tunnel è stato scavato e da Bussoleno a San Didero si è levata, come ogni 8 dicembre, la voce di un popolo solidale che resiste e combatte da più di trent'anni per proteggere la propria terra ed il pianeta stesso dallo sfruttamento e dalla devastazione di un'opera inutile ed ecocida come la Torino Lione. Contro lo spreco delle risorse pubbliche, la terra e la salute non hanno prezzo. C'eravamo anche noi sin da quel primo 8 dicembre del 2005. C'eravamo, ci siamo e ci saremo sempre", ha concluso Frediani. (Rpi)