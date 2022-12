Ucraina: Ukrenergo, situazione energetica a Kiev e Odessa "difficile ma sotto controllo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione della rete dell'energia elettrica nelle regioni ucraine di Kiev e Odessa rimane "difficile, ma è sotto controllo". Lo ha dichiarato l'ufficio stampa dell'operatore ucraino dell'elettricità Ukrenergo. In particolare, nella parte meridionale della regione di Odessa "i limiti di consumo sono ancora significativi a causa della notevoli danni alla rete". "La situazione è difficile anche nella regione di Kiev, dove le apparecchiature di generazione sono state danneggiate. Di conseguenza, la regione ha un deficit significativo, in particolare sulla riva sinistra (del fiume Dniepr)", si legge nel messaggio. Secondo l'ufficio stampa, i lavori di ripristino di emergenza continuano in tutta l'Ucraina sulle reti ad alta tensione e presso le centrali elettriche. "Tuttavia, le condizioni meteorologiche (linee ghiacciate, pioggia e neve) influenzano negativamente lo stato delle reti ad alta tensione e di distribuzione e complicano i lavori di riparazione", ha aggiunto Ukrenergo. (Kiu)