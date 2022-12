Regno Unito: Consiglio d'Europa critica "atteggiamento sempre più ostile" di Londra su diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il governo del Regno Unito ha "un atteggiamento sempre più ostile" nei confronti dei diritti umani e sta indebolendo le misure a tutela dei cittadini, invece di rafforzarle. Lo rivela un'indagine del Consiglio d'Europa ripresa dal quotidiano britannico "The Guardian". Il rapporto ha esaminato le proposte legislative nel Regno Unito e ha concluso che i cambiamenti in materia sono "difficili da disconnettere da una marcata attenzione politica sui problemi delle cosiddette guerre culturali". Secondo la commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Dunja Mijatović, il disegno di legge Police, Crime, Sentencing and Courts (Pcsc) Act avrebbe un effetto "agghiacciante" sul diritto all'assemblea pacifica, in caso di adozione della misura. I piani per abrogare la legge sui diritti umani e sostituirla con una carta dei diritti indebolirebbero i diritti degli individui nel Regno Unito, ha affermato inoltre Mijatović. (Rel)