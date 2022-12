Kirghizistan: Bishkek sollecita l'Uee a rafforzare la cooperazione con l'Asia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kirghizistan, Paese che quest'anno regge la presidenza di turno dell'Unione economica eurasiatica (Uee), ha sollecitato i Paesi membri a rafforzare congiuntamente le relazioni con l'Asia e ad espandere le relazioni commerciali con i partner di lunga data. Bishkek ospita oggi il vertice dell’Uee, cui prende parte anche il presidente della Russia, Vladimir Putin. Il presidente kirghizo, Sadyr Japarov, che ha preso la parola durante un incontro del Consiglio economico eurasiatico supremo, ha ricordato gli eventi più importanti verificatisi nel corso dell'ultimo anno, inclusa l'entrata in vigore del protocollo per la costituzione di una zona di libero scambio con l'Iran, i negoziati per un'area di libero scambio con l'Indonesia, l'adozione di un primo pacchetto di misure di cooperazione sul fronte climatico e l'accordo per un progetto pilota di tracciabilità dei beni importati nelle aree doganali dell'Unione. "Sono molto soddisfatto che la geografia dell'interesse nelle attività della nostra unione di stia espandendo", ha dichiarato Japarov, secondo cui tale interesse testimonia "il riconoscimento dell'Uee come una organizzazione che si sta sviluppando dinamicamente nell'architettura economica globale" in un contesto di "spostamento del polo globale della concentrazione finanziaria ed economica verso l'Asia". (segue) (Res)