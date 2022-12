Kirghizistan: Bishkek sollecita l'Uee a rafforzare la cooperazione con l'Asia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L' Unione economica eurasiatica, fondata il primo gennaio 2015, include Russia, Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizistan e Armenia. Durante il vertice dell'Uee in corso a Bishkek, i leader discuteranno della creazione di un mercato comune del gas e dell'istituzione di un consiglio intergovernativo per le questioni energetiche. I partecipanti all'incontro discuteranno anche misure di ulteriore integrazione dell'Uee e lo sviluppo di un mercato comune dei servizi. Il vertice dovrebbe concludersi con la firma di una serie di documenti, e l'adozione delle priorità per il 2023. (Res)