Municipio Roma X: Bozzi (CC), biblioteca Acilia chiusa il pomeriggio per mancanza di personale

22 luglio 2021

- Il capogruppo della lista Civica Calenda al Municipio Roma X, Andrea Bozzi, in una nota, dichiara: "La biblioteca Sandro Onofri ad Acilia, unica nell'entroterra, fino al pre-Covid restava aperta tutti i giorni fino a sera. Ora no, perché il il mercoledì e il venerdì apre alle 9 ma chiude alle 15, mentre il sabato già alle 13. Il consigliere comunale Dario Nanni - spiega il capogruppo della lista Civica Calenda - ha chiesto conto a biblioteche di Roma e hanno risposto che è un problema di mancanza di personale, il solito refrain che sul Municipio X ormai purtroppo vale sempre. Ho chiesto e ottenuto una commissione Cultura in Municipio dove ci siamo trovati tutti d'accordo che sia una mancanza grave e una situazione assurda che penalizza i nostri ragazzi che la mattina, tra l'altro, si presume vadano a lezione, mentre il pomeriggio trovano le porte chiuse. Come si può accettare questo e poi parlare di progetti futuri, festival dei ragazzi, spazi da recuperare e slogan simili? Chiediamo al sindaco Gualtieri e all'assessore al Personale e al decentramento Catarci di intervenire subito. La famosa città dei 15 minuti di cui vagheggiano secondo noi parte da qui, altrimenti sono solo chiacchiere. Da ciò che già abbiamo e che, invece, drammaticamente viene tagliato per mere ragioni economiche e di personale che altrove spesso si trova e da noi no", conclude Bozzi. (Com)