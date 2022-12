Energia: Putin, cooperazione con Paesi Unione economica eurasiatica è in sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione energetica tra i Paesi membri dell'Unione economica eurasiatica (Uee) si sta sviluppando attivamente. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, secondo cui oggi, nell'ambito del vertice dell'Uee in corso a Bishkek, in Kirghizistan, sarà presa la decisione di istituire un Consiglio degli Stati membri dell'Uee per l'energia. "La Russia sostiene la creazione di una struttura di coordinamento che si occuperà delle questioni relative alla fornitura di principali risorse energetiche alle economie nazionali e alla formazione dei mercati energetici generali dell'Unione", ha detto Putin. (Rum)