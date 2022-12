© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un emendamento di Fratelli di Italia - il partito della Meloni - vuole cancellare la 18App, il bonus cultura per i giovani. Per me è un errore gravissimo. Chi crede che tagliare sulla cultura sia un errore firmi e faccia girare questa petizione. Grazie". Lo scrive su Twitter il leader di Italia viva, Matteo Renzi. (Rin)