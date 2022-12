Cile: firmato accordo con Ue per partenariato politico e commerciale globale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base all'accordo, il 99,9 per cento delle esportazioni dell'Ue sarà esente da dazi. La misura, secondo le stime europee dovrebbe aumentare le esportazioni in Cile fino a 4,5 miliardi di euro all'anno. Inoltre, il nuovo negoziato dovrebbe consentire un maggior accesso alle materie prime e ai combustibili puliti, fondamentali per la transizione verso l'economia verde, come litio, rame e idrogeno. Nel quadro dell'accordo, dovrebbe essere garantita una maggiore facilità di accesso, per le aziende Ue, nella fornitura di servizi in Cile, come le attività legate ai settori delle consegne, delle telecomunicazioni, del trasporto marittimo e dei servizi finanziari, nonché per gli investitori europei nel settore dell'energia e delle materie prime. Lo stesso trattamento sarà garantito alle imprese cilene in Ue. Miglioramento garantito anche alle imprese europee per quanto riguarda gli appalti pubblici in Cile per beni, servizi, opere e concessioni di lavori, e viceversa. Un capitolo dell'accordo, infine, è dedicato a rafforzare un forte impegno reciproco nel campo dei diritti umani, la sostenibilità e l'innovazione. Nuovi articoli completi sui principi democratici, i diritti umani e lo Stato di diritto sanciscono i valori europei fondamentali al centro al centro della cooperazione Ue-Cile. (Beb)