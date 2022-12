Pd: Gualtieri, deve essere partito socialista e democratico con segretario forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il Pd in vista del congresso nazionale "deve essere un partito del socialismo europeo, socialista e democratico, aperto alle forze riformiste italiane e capace di governare il Paese e di cambiare realmente le cose, e non solo di dire come le cose dovrebbero essere". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo alla trasmissione "Omnibus" su La7. "Spero che dal congresso esca fuori un Partito democratico con un segretario forte e autorevole, ma soprattutto unito e largo nella società, nel gruppo dirigente, capace di stare dove deve stare", ha aggiunto. (Rer)