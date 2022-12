Pd: Gualtieri, scissioni non portano fortuna, chi le fa o ci pensa sbaglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Le scissioni nel Partito democratico "in passato non hanno portato molta fortuna a chi le ha fatte, e quindi chi pensa questo sbaglia e non andrà da nessuna parte. I leader passano, il Partito democratico c'è e ci sarà come principale partito della sinistra democratica italiana". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo alla trasmissione "Omnibus" su La7. "Anche adesso che abbiamo perso le elezioni è tra i più grandi d'Europa e tra i primi partiti al Parlamento europeo - ha aggiunto -. Abbiamo perso le elezioni perché non siamo riusciti a fare alleanze larghe. La destra ha preso i soliti voti ma sono andati insieme". (Rer)