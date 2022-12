Governo: Cattaneo (FI), inaccettabile che Conte aizzi piazze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi spiace che si utilizzi il clima di difficoltà che in questo momento storico affrontano gli italiani per aizzare le piazze: è inaccettabile. E penso a quello che sta facendo Giuseppe Conte con il Movimento cinque stelle. Invece di protestare per le cose concrete che riusciamo a mettere in campo o che vogliamo fare, come nel caso dell'aumento delle pensioni minime, mi chiederei come mai la sinistra, che ha governato ininterrottamente per quindici anni, non ha mai voluto aiutare davvero le persone che oggi si trovano in condizioni complicate". Lo afferma in una intervista a "il Giornale" Alessandro Cattaneo, presidente dei deputati di Forza Italia. (Rin)