Lazio 2023: si spacca l'Alleanza verdi sinistra, Si verso il M5s

19 luglio 2021

- In vista delle regionali del Lazio, in programma per il 12 febbraio, si è spaccata l'Alleanza verdi sinistra. Sinistra italiana sta guardando al Movimento 5 stelle, e in particolare a una convergenza con il Coordinamento 2050, di cui è promotore Stefano Fassina di Leu e che ha fatto sapere che appoggerà la scelta di Giuseppe Conte, il quale nelle prossime settimane dovrebbe annunciare una candidata civica in corsa per la presidenza del Lazio. Ieri, nel corso di una lunga riunione della segreteria regionale di Sinistra italiana, il partito di Nicola Fratoianni ha fatto sapere che non sosterrà Alessio D'Amato, candidato del Pd e appoggiato anche dal Terzo polo. La differenza di visione con il leader di Azione, Carlo Calenda, a partire dal termovalorizzatore romano e fino ad altre istanze, sulla sanità e il trasporto pubblico, è la principale causa della frattura con gli alleati di Europa verde che, invece, contano di rimanere all'interno della coalizione che oggi governa la Regione Lazio. (segue) (Rer)