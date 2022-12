Lazio 2023: si spacca l'Alleanza verdi sinistra, Si verso il M5s (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova festeggia i suoi primi 20 anni e a nome della Regione Lazio desidero rivolgere i miei auguri al suo direttore e a tutti i giornalisti, operatori e tecnici" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretario del Partito Democratico

20 luglio 2021

- Secondo le indiscrezioni circolate, però, i verdi sperano ancora di ricomporre l'asse e auspicano di ricucire la frattura nei prossimi giorni per tenere in piedi l'Alleanza verdi sinistra e presentare una lista condivisa a sostegno di D'Amato. Tuttavia, il tempo stringe, per le liste c'è tempo fino al 12 gennaio e di mezzo c'è la pausa elettorale: per questo Sinistra italiana sembra determinata a dialogare con il M5s, dal momento che i dirigenti regionali hanno fatto sapere di non essere disponibili ad arretrare sul no al Terzo polo. Il quadro più probabile, salvo cambiamenti dell'ultima ora, vedrà quindi il centrosinistra diviso tra Alessio D'Amato - in campo con Pd, Terzo polo ed Europa verde - e la candidata civica del M5s appoggiata dal Coordinamento 2050 e Sinistra italiana, che potrebbero comporre una lista unica. Con D'Amato dovrebbe correre anche la consigliera regionale uscente Marta Bonafoni, che già alle scorse tornate elettorali per il Lazio ha presentato una lista civica a supporto di Nicola Zingaretti. (segue) (Rer)