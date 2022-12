Vietnam-Italia: Hanoi, dal 12 al 23 dicembre la mostra “Tecnologie e applicazioni per lo spazio”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata d’Italia a Hanoi e il Centro spaziale nazionale del Vietnam (Vnsc) - Accademia di scienza e tecnologia del Vietnam (Vast) presentano la mostra “Tecnologie e applicazioni per lo spazio Vietnam-Italia. Guardare oltre”, nella sede del Vnsc a Hanoi. Lo riferisce un comunicato dell’ambasciata. La cerimonia di apertura, alla presenza dell’ambasciatore d’Italia in Vietnam, Antonio Alessandro, del vicepresidente della Vast, Le Truong Giang, e del direttore generale del Vnsc, Pham Anh Tuan, si svolgerà lunedì 12 dicembre alle ore 14:30. L’esposizione sarà aperta al pubblico dal 12 dicembre alle 16 e sarà visitabile fino a venerdì 23 dicembre dalle 9 alle 17. L’iniziativa è stata organizzata in vista della celebrazione, il prossimo anno, del 50mo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Vietnam e Italia e in occasione della Giornata nazionale dello spazio (16 dicembre), celebrata dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale italiano in molti Paesi in tutto il mondo, tra cui il Vietnam. (segue) (Com)