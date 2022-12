Vietnam-Italia: Hanoi, dal 12 al 23 dicembre la mostra “Tecnologie e applicazioni per lo spazio” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mostra esporrà 23 immagini della Terra ad alta definizione riprese dal sistema satellitare italiano Cosmo-SkyMed ed elaborate da Telespazio/e-Geos, tra cui due notevoli immagini della città di Hanoi e del Delta del Mekong, insieme a nove pannelli del Vnsc che illustrano le applicazioni delle immagini satellitari nel telerilevamento e nella prevenzione dei disastri in Vietnam. Visto dal cielo, il nostro pianeta sembra un patchwork o un mosaico, simile a un bellissimo pezzo di arte contemporanea. Tuttavia, la tecnologia satellitare ha molti usi importanti per il benessere e la sicurezza degli esseri umani, poiché fornisce informazioni cruciali sui cambiamenti climatici e sulla dinamica terrestre, contribuendo così a prevenire i disastri naturali e proteggere meglio il nostro ambiente. (segue) (Com)