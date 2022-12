Vietnam-Italia: Hanoi, dal 12 al 23 dicembre la mostra “Tecnologie e applicazioni per lo spazio” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Con oltre 200 aziende, più di 7.000 dipendenti e dieci distretti tecnologici nazionali, l'Italia è uno dei pochi Paesi con una filiera completa nel settore dell'industria spaziale. L'industria spaziale italiana comprende sia grandi che piccole e medie imprese e vanta una lunga tradizione di cooperazione internazionale (programmi di ricerca congiunti, attività scientifiche, formazione e costruzione di capacità) con molti Paesi, tra cui il Vietnam. Nel momento in cui il Vietnam sta attuando la sua Strategia spaziale nazionale, l'Agenzia spaziale italiana (Asi) e le principali società di tecnologia spaziale come Telespazio/e-Geos, Thales Alenia e Leonardo possono contribuire concretamente allo sviluppo delle competenze vietnamite in questo campo. Il sistema Cosmo-SkyMed è una costellazione di cinque satelliti radar di proprietà dell'Agenzia spaziale italiana e del ministero della Difesa Italiano. È all'avanguardia nelle tecnologie radar, avendo le caratteristiche di massima qualità e precisione richieste per l'osservazione della Terra indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. Telespazio/e-Geos opera per conto dell'Agenzia spaziale italiana come distributore esclusivo mondiale delle immagini Cosmo-SkyMed.