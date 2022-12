Imprese: Cnh Industrial presenta il primo prototipo al mondo di trattore a gas naturale liquefatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cnh Industrial ha svelato un ulteriore passo verso l'utilizzo di un'energia alternativa per l'agricoltura durante il suo evento Tech Day a Phoenix in Arizona (Stati Uniti). New Holland Agriculture, uno dei nostri brand agricoli globali ha presentato il prototipo di trattore pre-serie T7 Methane Power Lng(Liquefied Natural Gas) alimentato a gas naturale liquefatto. New Holland è leader dei carburanti alternativi in agricoltura, avendo sviluppato e commercializzato il primo trattore a gas naturale compresso (Cng), il T6 Methane Power. Il nuovo prototipo T7 consolida la posizione del brand, generando maggiore valore per i nostri clienti, con un notevole aumento per quanto riguarda l'autonomia rispetto ai nostri attuali modelli a metano. A differenza del T6 Methane Power Cng, la capacità di carburante è di quattro volte superiore e offre la stessa potenza e coppia del suo equivalente modello a gasolio, garantendo autonomia di lavoro senza bisogno di serbatoi supplementari. Inoltre, una significativa riduzione della rumorosità di marcia lo rende perfetto per le attività nelle vicinanze del bestiame o nelle aree urbane. Per mettere a punto queste novità, Cnh Industrial ha collaborato con Bennamann, un'azienda specializzata con sede in Gran Bretagna, il cui sistema pluribrevettato consente di trasformare le emissioni fuggitive di metano in biocarburante pulito utilizzabile per realizzare un'azienda agricola sostenibile ed energeticamente indipendente. Integrando il prototipo T7 in questo processo, si può ottenere un'impronta complessiva di carbonio 'inferiore a zero'. Il sistema di Bennaman inoltre offre nuove opportunità di avere ulteriori entrate per gli agricoltori, tra cui: produzione di carburante a un costo stabile, vendita di biometano in eccesso sul libero mercato, generazione di fertilizzante naturale al 100 per cento e trasformazione del metano in eccesso in energia elettrica per l'immissione nella rete o il consumo locale. La nuova tecnologia del T7 Methane Power Lng è stata messa alla prova in vari allevamenti e in una miriade di applicazioni diverse. Questa anteprima rappresenta il primo passo verso la produzione di serie e la commercializzazione del primo trattore a Lng a livello mondiale. Un trattore che renderà i nostri clienti più sostenibili, produttivi e indipendenti dal punto di vista energetico, è fedele al nostro Purpose Breaking New Ground.(Com)