Cina-Palestina: Xi a omologo Abbas, “fermo sostegno” al popolo nella difesa dei suoi diritti

- La Cina continuerà a “sostenere fermamente il popolo della Palestina nella riconquista dei suoi “legittimi diritti” e lavorerà per raggiungere una tempestiva soluzione alle tensioni con Israele. Lo ha dichiarato il presidente cinese, Xi Jinping, al termine di un colloquio tenuto ieri con l’omologo palestinese, Mahmoud Abbas, a Riad, in Arabia Saudita. “La comunità internazionale dovrebbe dare priorità alla questione palestinese nella sua agenda, promuovere la soluzione dei due Stati (...) e agevolare la ripresa dei colloqui sulla base delle risoluzioni delle Nazioni Unite e dell’Iniziativa di pace araba”, ha detto Xi. La Cina continuerà a fornire alla Palestina assistenza nel contrasto del Covid-19 e incrementerà la cooperazione e il coordinamento con la controparte per favorire il progresso delle relazioni con il mondo arabo, ha aggiunto. (Cip)