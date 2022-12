Marocco: rinviata visita relatore Onu sulla povertà su richiesta del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il relatore speciale delle Nazioni Unite su povertà estrema e diritti umani, Olivier de Schutter, ha rinviato la sua visita in Marocco, su richiesta del governo marocchino, a causa del mancato accordo sul programma della missione. Lo ha riferito l'ufficio di De Schutter. Il relatore Onu avrebbe dovuto visitare il Marocco dal 6 al 19 dicembre. Secondo il comunicato, de Schutter rimane in contatto con le autorità marocchine e ribadisce la sua disponibilità a collaborare per trovare un accordo reciprocamente accettabile per una visita in un secondo momento. (Res)