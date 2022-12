Sahara: Fronte Polisario denuncia firma accordo tra Marocco e israeliana NewMed Energy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fronte Polisario denuncia l'accordo siglato dal Marocco con la compagnia israeliana, NewMed Energy specializzata nell'esplorazione di petrolio e gas, annunciato il 6 dicembre al largo della città di Boujdour. Lo ha affermato Ghali Zoubir, capo dell'Autorità Sahrawi per il petrolio e i minerali in una dichiarazione all'agenzia di stampa algerina "Aps". Il Polisario "prenderà tutti i mezzi possibili per affrontare" l'attività economiche illegali" che si svolgono nel Sahara. Zoubir ha affermato che l'accordo è "illegale", sottolineando che il Fronte Polisario è "l'unico e legittimo rappresentante del popolo sahrawi". "Ci sono una serie di casi nella Corte europea, che stiamo aspettando per rispondere e decidere nei prossimi giorni", ha aggiunto. Il Fronte Polisario ha proclamato l’indipendenza della cosiddetta Repubblica democratica araba saharawi il 27 febbraio 1976. Ad oggi, tuttavia, la Repubblica è riconosciuta da circa 80 paesi, ma non dalle Nazioni Unite e dall’Unione europea: la metà di questi Stati hanno peraltro “congelato” il riconoscimento per diversi motivi. Al contrario, sempre più nazioni - tra cui Israele e gli Emirati Arabi Uniti - riconoscono l’autorità del Marocco nell’ex colonia spagnola. (Res)