Confcommercio: variazione prezzi beni e servizi ad alta frequenza d’acquisto sale all’8,9 per cento

20 luglio 2021

- A ottobre i prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d’acquisto hanno mostrato una variazione tendenziale dell’8,9 per cento, in aumento rispetto all’8,4 per cento del mese precedente. Su questo andamento continua a pesare la dinamica dei prezzi degli alimentari. E’ quanto emerge dal Misery Index Confcommercio (Mic) relativo al mese di ottobre. Le prime stime di novembre indicano una stabilizzazione dell’inflazione, che permane comunque su valori elevati, dato che appare prematuro leggere come l’inizio di una fase di rientro. La progressiva erosione del reddito disponibile non potrà non incidere, nei prossimi mesi, sui comportamenti delle famiglie, amplificando i timori di un possibile rallentamento della domanda e di conseguenza della ripresa e dell’occupazione. Elementi che potrebbero determinare un ulteriore ampliamento dell’area del disagio sociale nei primi mesi del 2023. (Rin)