Russia: Commissione Ue, prigioniero politico Yashin deve essere rilasciato immediatamente

- La Russia deve rilasciare i prigionieri politici, immediatamente e senza condizioni. Lo ha dichiarato su Twitter il portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (Eeas), Peter Stano, dopo la richiesta di condanna per Ilya Yashin, dissidente politico russo arrestato a giugno con l'accusa di aver diffuso "notizie false" sulle forze armate. "I pubblici ministeri chiedono una condanna a nove anni per il politico dell'opposizione Ilya Yashin per aver denunciato le atrocità russe a Bucha (in Ucraina). Il massacro delle voci critiche continua, politicamente motivato e inaccettabile. Lui e gli altri prigionieri politici devono essere rilasciati immediatamente e senza condizioni", si legge nel tweet di Stano. (Beb)