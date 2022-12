Egitto-Iraq: presidente Sisi incontra premier Sudani a Riad, focus su cooperazione bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi ha incontrato ieri nella capitale saudita, Riad, il premier dell’Iraq, Mohamed Shia al Sudani. Lo ha riferito il portavoce della presidenza della Repubblica, ambasciatore Bassam Radi. Durante il colloquio Al Sisi ha sottolineato "le ferme costanti della politica egiziana di sostenere l'Iraq e massimizzare il suo ruolo nazionale arabo, oltre a fornire pieno sostegno al popolo iracheno a vari livelli nel superare tutte le sfide, in particolare quelle relative al contrasto al terrorismo con l’obiettivo di ripristinare la sicurezza e la stabilità del Paese sia nell'ambito del meccanismo di cooperazione tripartito con la Giordania, sia a livello bilaterale attraverso l'istituzione di un partenariato strategico basato sull'integrazione e il raggiungimento di obiettivi di sviluppo comuni". Il presidente egiziano ha anche sottolineato l'importanza di accelerare il processo di attuazione di progetti congiunti tra Egitto e Iraq, in modo che i risultati economici siano al livello di quelli politici tra le due parti. Da sua parte, Al Sudani ha affermato l'apprezzamento dell’Iraq per gli sforzi egiziani a sostegno del suo Paese, esprimendo l'aspirazione a rafforzare i quadri di cooperazione con l'Egitto, sia a livello bilaterale sia nell'ambito del meccanismo di cooperazione tripartito con la Giordania, oltre a rafforzare la cooperazione economica, commerciale e di investimento.(Cae)