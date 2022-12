Cina: premier Li a presidente Banca mondiale, cooperare per migliorare governance

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è pronta a rafforzare il coordinamento con la Banca mondiale per migliorare la governance globale e affrontare le problematiche emerse nel panorama economico. Lo ha dichiarato il primo ministro cinese, Li Keqiang, durante un incontro con il presidente dell’istituto, David Malpass, a margine della settima riunione nel formato “1+6” tenuta nella città orientale di Huangshan. La Cina intende allinearsi agli standard globali e alle norme internazionali che governano l’economia, promuovendo un ambiente imprenditoriale orientato al mercato e garantendo un trattamento equo alle imprese, ha detto il premier. Li ha incontrato anche la direttrice del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva, cui ha ribadito l’intenzione di collaborare per promuovere la ripresa economica globale e di partecipare ad un’equa ristrutturazione del debito nell’ambito del G20. Il premier ha tenuto incontri anche con il direttore generale dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc), Ngozi Okonjo-Iweala, e il segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Oecd), Mathias Cormann. (Cip)