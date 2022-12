Taiwan: delegato Partito liberaldemocratico Hagiuda atteso domani a Taipei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio per la ricerca politica del Partito liberaldemocratico del Giappone (Ldp), Koichi Hagiuda, ha in programma una visita a Taiwan domani, 10 ottobre. Lo riporta il quotidiano taiwanese “Liberty Times”, secondo cui sono previsti incontri con la presidente Tsai Ing-wen e altri rappresentanti delle istituzioni. La visita intende favorire uno scambio d’opinioni sulle questioni di comune interesse, incluso il rapporto con la Cina, che rivendica l’isola autogovernata come parte del suo territorio e ha intensificato la sua assertività nell’Indo-Pacifico. (Cip)