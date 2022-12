Germania: Scholz, siamo una democrazia capace di difendersi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scholz ha evidenziato come sia “molto degno di nota e grave” che tra i membri del “Consiglio” agli arresti vi sia Birgit Malsak-Winkemann, già deputata di Alternativa per la Germania (AfD) al Bundestag. Partito nazionalconservatore all'opposizione, AfD è classificata come sospetta organizzazione estremista di destra dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione, l'agenzia di intelligence interna tedesca. Allo stesso tempo, il cancelliere ha sottolineato come l'aver sgominato “Il Consiglio” dimostri che la Germania è “uno Stato capace di difendersi, una democrazia capace di difendersi” e di reagire “con tutte le forze” contro le minacce. (Geb)