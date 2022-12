Donbass: Putin, Occidente incoraggia terrore nella regione e usa ucraini come carne da cannone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi anni, l'Occidente ha incoraggiato il terrore nel Donbass e ha usato il popolo ucraino come carne da cannone. E' quanto affermato dal presidente russo, Vladimir Putin, in un videomessaggio ai Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Ocs) e della Comunità degli Stati indipendenti (Csi). "Per un certo numero di anni, l'Occidente ha spudoratamente sfruttato le risorse dell'Ucraina, incoraggiando genocidio e terrore nel Donbass", ha detto Putin. In realtà, ha proseguito il presidente, gli Stati Uniti "hanno trasformato l'Ucraina in una loro colonia e ora usano cinicamente il popolo ucraino come carne da cannone, come un ariete contro la Russia, continuando a fornire all'Ucraina armi e munizioni, inviando mercenari, spingendo l'Ucraina su un percorso suicida". (Rum)