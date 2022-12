Hong Kong: segretario Salute, misure anti-Covid non verranno allentate come in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong non allenterà le restrizioni contro il Covid-19 seguendo “ciecamente” il modello della Cina, e continuerà a stabilire autonomamente la strategia di contrasto dell’epidemia. Lo ha dichiarato il segretario alla Salute di Hong Kong, Lo Chung-mau, dopo che il governo cinese ha allentato molte misure di contenimento pandemico in risposta alle diffuse proteste contro la politica “zero Covid” scoppiate nel Paese. L’amministrazione procederà all’aggiornamento del protocollo sanitario “non appena la situazione lo richiederà. Siamo allineati alla Cina, ma non ci limiteremo a seguire ogni misura da essa adottata o viceversa. Ogni luogo ha le sue politiche anti-epidemiche e (...) non stiamo seguendo ciecamente” il modello cinese, ha detto Lo, secondo cui le certificazioni vaccinali e l’applicazione per il tracciamento dei contagi Leave Home Safe si sono finora rivelati strumenti efficaci per contrastare la proliferazione dei contagi. (Cip)