Cultura: Manzi (Pd), maggioranza vuole abolire 18App

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È grave l'emendamento a firma di importanti esponenti della maggioranza con cui si abolisce la misura 18App. Una misura importante che ha avvicinato tanti giovani ai consumi culturali e che è stata imitata e copiata con successo da altri Paesi. È già operativa in Francia e Spagna, è stata appena approvata in Germania ed è in via di approvazione in Portogallo, Regno Unito e Finlandia, oltre ad essere in discussione in molti Paesi extra Ue". Lo dichiara la deputata democratica Irene Manzi, capogruppo Pd in commissione Cultura della Camera. "Così - continua la parlamentare in una nota - si colpiscono i consumi culturali e, in particolare, l'editoria. Questo è un governo che non solo non investe un euro in cultura, ma taglia anche misure importanti che hanno favorito la crescita dei ragazzi e promosso cultura nel Paese. L'acquisto di un libro, la visita a un museo, un concerto, uno spettacolo teatrale devono avere un valore per le istituzioni, evidentemente per la maggioranza che sostiene il governo Meloni, no". (Com)