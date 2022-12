Ucraina: ministero Esteri, lettere false inviate a nome del consolato a Duesseldorf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autori sconosciuti stanno inviando lettere a nome del consolato generale dell'Ucraina a Duesseldorf, in Germania. Come ha riferito in un messaggio su Facebook il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Oleh Nikolenko, alcuni cittadini tedeschi hanno ricevuto lettere a nome di presunti diplomatici ucraini che offrivano una ricompensa pecuniaria a chi si fosse unito a una "legione straniera" in Ucraina. Il ministero degli Esteri ha sottolineato che queste lettere sono false e i consoli ucraini in Germania hanno già contattato la polizia tedesca. "La consideriamo parte della campagna di disinformazione del nemico, che mira a screditare la diplomazia ucraina, minare il sostegno a Kiev da parte della Germania e dei suoi cittadini", ha affermato Nikolenko. (Kiu)