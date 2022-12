Cina: "Wsj", fondatore di Foxconn ha personalmente sollecitato allentamento politiche Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondatore del colosso dell'elettronica Foxconn, Terry Gou, ha personalmente sollecitato i vertici del Partito comunista cinese ad allentare la drastica politica di contenimento della pandemia "zero Covid". Lo scrive il quotidiano "Wall Street Journal", ricordando che le draconiane restrizioni adottate in Cina sono culminate nelle scorse settimane in proteste e disordini nel vasto stabilimento produttivo della compagnia a Zhengzhou, e poi in diverse grandi città della Cina. Secondo fonti citate dal quotidiano statunitense, Gou ha inviato personalmente una lettera ai leader cinesi poco meno di un mese fa, avvertendo che le misure tese ad azzerare i contagi rischiano di minare la centralità della prima potenza asiatica nella rete delle catene di fornitura globali. Nella missiva, il fondatore di Foxconn avrebbe anche chiesto maggiore trasparenza nei criteri alla base delle restrizioni a carico dei lavoratori a Zhangzhou. (segue) (Was)