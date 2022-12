Cina: "Wsj", fondatore di Foxconn ha personalmente sollecitato allentamento politiche Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dell’elettronica taiwanese Foxconn prevede di riprendere la produzione a pieno regime nello stabilimento di Zhengzhou, colpito dal Covid-19, tra la fine dell’anno e l’inizio del 2023. Lo scrive la piattaforma “Channel News Asia” citando una fonte a conoscenza della questione, ricordando che a partire da ottobre lo stabilimento nella Cina centrale è stato interessato dalla fuga di massa degli operai e da violente proteste contro le misure anti-epidemiche applicate dalla dirigenza. La fabbrica produce il 70 per cento degli iPhone di Apple spediti in tutto il mondo e ha registrato un decremento della manodopera e della produzione proprio alla vigilia dello shopping natalizio. (segue) (Was)