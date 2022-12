Governo: "Economist", Meloni deve intraprendere azioni radicali per rilanciare l'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni deve intraprendere un'azione radicale per rilanciare l'economia, per il bene dell'Italia e dell'Europa. Lo riporta il settimanale britannico "The Economist". Nonostante un certo senso di ottimismo dovuto alla grossa somma di denaro ottenuta dal fondo di ripresa post Covid dell'Ue e alla crescita registrata quest'anno, superiore a quella di Francia e Germania, la performance a lungo termine dell'Italia potrebbe non essere all’altezza delle aspettative. La sua crescita prossima allo zero del Pil pro capite dal 2000 è la peggiore del gruppo dei paesi dell'Ocse. Questo dato negativo, insieme all'enorme debito del settore pubblico e alla recessione prevista per il 2023, rende l'Italia potenzialmente il membro più vulnerabile all'interno del mercato unico europeo. Il settimanale britannico ribadisce come Meloni dovrà impegnarsi molto, prima per attuare i cambiamenti legislativi previsti nel suo programma e poi per superare i canonici ostacoli che impediscono l’attuazione di alcune riforme che potrebbero consentire una crescita economica in Italia. (segue) (Rel)