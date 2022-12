Governo: "Economist", Meloni deve intraprendere azioni radicali per rilanciare l'economia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercati del lavoro rigidi necessitano di un'ulteriore liberalizzazione per ridurre la disoccupazione giovanile e aumentare la partecipazione delle donne alla forza lavoro, si legge sul settimanale, mentre i fornitori di servizi protetti dovrebbero essere aperti a una maggiore concorrenza. La pubblica amministrazione, il sistema giudiziario e l'istruzione, conclude “The Economist”, hanno tutti bisogno di un profondo rinnovamento per operare più velocemente e ottenere risultati migliori: altri paesi in Europa hanno agito in modo simile anche se non è ancora abbastanza. “Ma l'Italia deve fare di più”, si legge sulla rivista britannica. (Rel)