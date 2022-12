Regno Unito: Sunak, richieste salariali sindacati costerebbero oltre mille euro a famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accettare aumenti salariali a due cifre in tutto il settore pubblico costerebbe a ogni famiglia nel Regno Unito mille sterline (circa 1.200 euro). Lo ha affermato il primo ministro britannico Rishi Sunak secondo quanto riporta il quotidiano "The Telegraph". Sunak ha ribadito la sua opposizione alla concessione di aumenti salariali in linea con l'inflazione, poiché ha sostenuto che una tale mossa "incorporerebbe" l'aumento dei prezzi che ha descritto come "il nostro nemico comune". Il portavoce ufficiale del primo ministro ha dichiarato: "Agiremmo contro gli interessi di tutti se dovessimo accettare le richieste dei sindacati e soddisfarle pienamente". L'ondata di scioperi nel settore pubblico è stata ora programmata per il periodo natalizio, ma le divergenze su salari e condizioni lavorative si sta intensificando e non si può escludere che le azioni di protesta possano proseguire anche all'inizio del 2023. (Rel)