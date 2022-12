Migranti: laboristi vogliono accelerare le richieste di asilo dai paesi "sicuri"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito laborista britannico vorrebbe introdurre una procedura immediata per le richieste d'asilo chiaramente infondate che riguardano i migranti provenienti dai cosiddetti Paesi "sicuri" nel tentativo di ridurre la spesa "inappropriata" per la loro sistemazione nelle strutture ricettive. Lo riporta il quotidiano "The Times". Il partito ha citato i dati del ministero dell'Interno che mostrano che nell'ultimo anno sono state trattate meno dell'un percento delle 7 mila richieste di asilo presentate da migranti albanesi, che a differenza di altri richiedenti asilo non stanno fuggendo dalla guerra civile nel loro paese d'origine. I laburisti hanno affermato che accelereranno tali richieste entro poche settimane, copiando schemi simili introdotti in Svezia, Svizzera e Germania, in base ai quali i "casi manifestamente infondati" vengono trattati rapidamente, seguendo le raccomandazioni dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr). (Rel)